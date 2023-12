Uitgebreide Israëlische bombardementen gemeld in Gazastrook

In de nacht van zaterdag op zondag heeft Israël opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, ook in het zuiden waar naar schatting 1,7 miljoen inwoners heen zijn gevlucht.

In Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook, hebben gevechtsvliegtuigen volgens het Israëlische leger "meer dan vijftig doelen" getroffen. Ten minste zeven mensen zijn zondagochtend vroeg om het leven gekomen bij een Israëlisch bombardement nabij de zuidelijke grens van Gaza met Egypte, aldus de door Hamas geleide regering.

Een Israëlische aanval trof zaterdagavond ook het vluchtelingenkamp Nuseirat in centraal Gaza. Daarbij kwamen minstens dertien mensen om het leven, aldus het officiële Palestijnse persbureau WAFA.

De Israëlische strijdkrachten hebben sinds het einde van de gevechtspauze vrijdagochtend meer dan vierhonderd doelwitten in Gaza aangevallen, zei het leger zaterdag. Dat cijfer komt overeen met het dagelijkse gemiddelde vóór de pauze.

De Amerikaanse vice-president Kamala Harris zei zaterdag dat er al "te veel" burgerdoden zijn gevallen in de acht weken durende oorlog van Israël tegen Hamas. "Eerlijk gezegd zijn de omvang van het lijden door burgers en de beelden en video's uit Gaza verwoestend.", zei ze in de marge van de VN-klimaattop in Dubai.