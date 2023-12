BVNL houdt donatieknop levend: “Vanaf nu heeft Nederland 151 volksvertegenwoordigers!”

De kiezer heeft op 22 november duidelijk gesproken. Er is daarom geen plek meer voor BVNL-lijsttrekker Wybren van Haga in de Tweede Kamer. Maar de complotdenkende libertariër geeft niet op: hij start een 'buitenparlementaire fractie' en bombardeert zichzelf als 151ste volksvertegenwoordiger.

'We gaan door als actieve denktank'

Het omstreden oud-Kamerlid, in 2019 bij de VVD uit de fractie gezet na meerdere keren in opspraak te zijn geraakt, wijt het tegenvallende verkiezingsresultaat naar eigen zeggen 'aan de vele ondoorzichtige peilingen, het strategisch stemmen van veel kiezers en een ontstane dynamiek gedurende de campagne'.

“Maar we denken er geen moment aan om de handdoek, en daarmee alles wat we de afgelopen periode hebben opgebouwd en bereikt, in de ring te gooien. We gaan door als actieve denktank en we blijven stevig oppositie voeren”, aldus Van Haga op bvnl.nl

Donatieknop

De populistische huisjesmelker sorteert voor op snelle nieuwe verkiezingen. “We willen onze achterban vasthouden, omarmen en laten groeien en de vereniging bij elkaar en in de startblokken houden, zodat we klaar zijn om toe te slaan op het moment dat er weer verkiezingen worden gehouden. En dat zou zomaar eens heel snel het geval kunnen zijn.”

De donatieknop blijft dus fier overeind staan op zijn website. Van Haga laat geen kans voorbij gaan om op zijn vele socialmedia-accounts om een financiële bijdrage te smeken. Euro's of Bitcoins doneren, of een jaarlijkse lidmaatschapscontributie, alles is mogelijk om de bankrekening van Van Haga's clubje te spekken.

Slechte verliezer

“Je hebt slechte verliezers. En je hebt Wybren van Haga”, aldus de satirische Politieke Popcorncast op X.