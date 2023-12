Het linkse blok in de Tweede Kamer is sinds 1925 niet zo klein geweest

Politicoloog Simon Otjes heeft de grootte van het linkse blok in de Tweede Kamer vanaf 1918 op een rijtje gezet. Er is een gestage groei te zien van de linkse partijen met de verkiezingsuitslag van 1998 als piekmoment (75 zetels), maar daarna zette de neergang in. De nieuwe verdeling (47 zetels) is - de verkiezingen van 1922 daargelaten - de slechtste uitslag voor links ooit.

“De laatste keer dat links (=GL/PvdA, D66 en Volt en alle voorlopers en afsplitsingen) zo klein was als nu was 1925”, schrijft de Leidense universitair docent. Hij typeert links als 'sociaal met oog voor diversiteit', en telt ook DENK hierbij.

Tot 1956 bestond de Tweede Kamer slechts uit 100 in plaats van 150 leden; hier heeft Otjes rekening mee gehouden door de oude zetelaantallen aan te passen. In de reacties op zijn X-bericht krijgt hij de kritiek dat D66 niet links is, en Volt dubieus. Hierop geeft de politicoloog Volt nog een flinke veeg uit de pan:

“Volt is een dubieuze club vol nepobaby’s en procesmanagers en zeker de claim dat ze een pan-Europese partij zijn, is raar als de meerderheid van de leden in één land woont. Maar ze zijn beide zeker links: D66 heeft onder Jetten een linkse koers ingezet. Het Volt-programma is heel links.”