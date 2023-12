Wilders in 2018 op Russische staats-tv: “Ik juich Poetin en Trump toe. Ze zijn onbaatzuchtig; dienen het belang van het volk

PVV-leider Geert Wilders schoof in 2018 aan voor een interview op Russia Today, een internationaal propaganda-nieuwstelevisienetwerk dat wordt gecontroleerd door de Russische staat, en wordt gefinancierd door de Russische regering. Hij zegt Poetin en Trump te adoreren om hun altruïsme en sterke nationalistische leiderschap.

De beoogde minister-president van Nederland zegt verder dat Europa sterke leiders als Trump en Poetin ontbeert. “Vladimir Poetin is een echte leider, hoe je ook over hem denkt. Ik ben het niet met al zijn beleidskeuzes eens, maar ik juich hem – net als de heer Trump – toe vanwege hun onbaatzuchtigheid.”

“Poetin en Trump zijn niet geïnteresseerd in hun eigen belang, maar dienen alleen het belang van het Russische en Amerikaanse volk. Het ontbreekt in Europa aan dit soort sterk leiderschap”, aldus de leider van verreweg de grootste fractie in de Tweede Kamer.