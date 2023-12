Video: Christelijke ophef over zingende familie Van der Staaij

Op sociale media gaat afgelopen dagen plots een drie jaar oude video rond waarin het gezin van oud-SGP-leider Kees van der Staaij een muzikale kerstgroet ten gehore brengt. Van der Staaij zelf zingt daarin het lied ‘Komt allen tezamen’. Zijn vrouw Marlies en dochter Camila begeleiden hem op dwarsfluit en piano.

Op X (voorheen: Twitter) plaatste oud-D66-Kamerlid Sydney Smeets zondag een link naar de video, met daarbij de opmerking: ‘Als ik me de hel voorstel, zie ik dit.’

