Vaardigheden NL-scholieren zakken onder OECD-gemiddelden: “Het huidige Nederlandse onderwijs faalt.”

Nederlandse 15-jarigen behoren tot de slechtste lezers van de Europese Unie. Dit blijkt uit het internationale trendonderzoek PISA-2022. Bovendien zijn onze prestaties op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen fors achteruit gegaan. Deskundigen zijn geschokt. “Dit is echt dramatisch.”

Dramatische scores

Onze score op leesvaardigheid is van 503 (2015) gedaald naar 485 (2018), en is in 2022 op een (voorlopig) dieptepunt van 459 uitgekomen, blijkt uit het onderzoek waarbij ruim vijfduizend 15-jarige Nederlandse leerlingen een digitale toets hebben gemaakt. Van alle 14 EU-landen die vanaf 2006 aan PISA hebben deelgenomen, heeft alleen Griekenland een lagere leesscore behaald. De gemiddelde score op leesvaardigheid in de EU is 480.

In 2018 was een kwart van de Nederlandse leerlingen onvoldoende geletterd; dit in 2022 gestegen tot een derde deel. Kinderen vinden bijvoorbeeld meerlettergrepige woorden en langere zinnen lastig. “Dit is echt dramatisch”, zegt Erik Meester, expert in het curriculum van basisscholen, tegen De Telegraaf. “Een derde van de leerlingen dreigt gewoon de middelbare school te verlaten zonder goed een brief van de gemeente, de krant of een politiek partijprogramma te kunnen lezen.”

Een derde van de leerlingen is onvoldoende geletterd

Hij legt uit dat de Nederlandse leesscore in de afgelopen twintig jaar met 54 punten is gedaald en wat dat voor gevolgen heeft. “Veertig punten komen ongeveer neer op een leerjaar. Leerlingen zitten qua lezen nu dus pakweg op hetzelfde niveau dat ze twintig jaar geleden een klas lager hadden.”

De leeslat moet volgens Meester echt omhoog. “Als je kijkt naar de bestaande lesmethodes voor die vakken, zie je in groep 8 teksten die kinderen uit groep 4 ook kunnen begrijpen. Dan staan er woorden als ’pot geld’ in, terwijl je ook ’budget’ had kunnen gebruiken.”

De leeslat moet omhoog

Ook zijn de teksten veel te kort. “Het zijn tegenwoordig meer stripboeken dan lesboeken. Terwijl het juist belangrijk is dat je rijke, uitdagende teksten leest. De leraar kan de moeilijke begrippen uitleggen. Daarbij is het ook waardevol als je leerlingen wekenlang binnen een bepaald thema lesgeeft, zoals een tijdvak, in plaats van oppervlakkige lessen waarin het alle kanten op schiet. Door lezen meer in die thema’s te integreren, in plaats van aparte vakken als begrijpend lezen te geven, bereik je meer.”

Ook Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, is geschokt door de cijfers. “Onze economische concurrentiepositie gaat achteruit, omdat we minder goed opgeleide mensen leveren. En als mensen minder kennis hebben, worden ze vatbaarder voor extreme en illusoire denkbeelden.”

Socioloog en demograaf Ruben van Gaalen deelt de verdere verslechtering van de vaardigheden van Nederlandse scholieren op X. De OECD-gemiddelden gaan ook naar beneden (mogelijk vanwege de coronacrisis), maar Nederland verslechtert aanmerkelijk sneller.