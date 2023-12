Alleen als alles meezit, is een kerncentrale in 2035 haalbaar

Een nieuw kabinet moet beslissen over de bouw van twee kerncentrales. Politieke voorstanders beroepen zich op een studie die zou bewijzen dat de atoomstroom betaalbaar is. De cijfers blijken echter op drijfzand gebaseerd te zijn, meldt Follow the Money na onderzoek. Bovendien gaat het meest gunstige scenario uit van een verhoging van de energierekening, die we meteen vanaf de start van de bouw gaan betalen.

In 2035 moeten ze er staan in het Zeeuwse Borssele: twee kerncentrales. Het demissionaire kabinet heeft vijf miljard euro opzijgezet als startkapitaal, onder meer te besteden aan een batterij consultants. Op het ministerie van Economische Zaken (EZK) zijn al tientallen ambtenaren ingezet om de geesten rijp te maken voor dit megaproject.

Politiek zit het tij mee: er is een ruime meerderheid voor te vinden in het pas verkozen parlement. PVV, VVD, NSC, D66, BBB, CDA, JA21, SGP, ChristenUnie en Volt zijn voorstander van kernenergie. Ook het publiek warmt op: meer dan een derde van de Nederlandse volwassenen vindt dat we meer kernenergie moeten gebruiken, tegenover een kwart in 2020.