In de jaren 90 gaf Oekraïne zijn kernwapens, kruisraketten en bommenwerpers op in ruil voor veiligheidsgaranties van VS en Rusland

In de jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (in 1991) had Oekraïne de hulp van de Verenigde Staten hard nodig om het land op te bouwen. Maar daar stond wel wat tegenover. Oekraïne tekende uiteindelijk een verdrag waarin ze hun vloot militaire vliegtuigen, kernwapens en kruisraketten opgaven in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS en Rusland.

“Niet alleen gaf Oekraïne in 1994 zijn kernwapenarsenaal op in ruil voor veiligheidsgaranties van de VS en Rusland (!), ook vernietigde het land in 1998 44 bommenwerpers en 1068 kruisraketten. Die waren nu goed van pas gekomen natuurlijk”, legt journalist en Rusland-kenner Jelle Brandt Corstius uit op X.