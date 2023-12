“Zeer groot risico” op terreuraanslagen in aanloop naar Kerstmis

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson waarschuwt dat Europa “een zeer groot risico loopt op terreuraanslagen” tijdens de kerstperiode als gevolg van de oorlog in Gaza, tussen Israël en Hamas.

“Met de oorlog tussen Israël en Hamas, en de polarisatie die dat veroorzaakt in onze samenleving, is er een enorm risico op aanslagen in de Europese Unie”, vertelde de EU-commissaris aan verslaggevers bij aankomst op een bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Brussel.