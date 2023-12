Zo erg is het binnen in Ter Apel

Methadongebruik, slechte hygiëne, overvolle afvalbakken en vieze matrassen in wachtruimtes. Het zijn allemaal problemen waar mensen in het azc in Ter Apel tegenaan lopen. Dat blijkt uit een recent GGD-rapport in handen van EenVandaag.

"Dit brengt de nodige risico's met zich mee voor de gezondheid. Ik heb dat zondag aanschouwd en daar word ik verdrietig van", zegt de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema. Op zijn verzoek heeft de GGD Groningen afgelopen zondagavond het aanmeldcentrum bezocht in gezelschap van Velema zelf.

In het GGD-verslag is te lezen dat veel alleenstaande mannen methadon gebruiken. "Wat onderlinge spanningen kan geven", zo schrijft GGD Groningen. Onder de huidige omstandigheden, door het stagneren van de doorstroom, is de groep van Noord-Afrikaanse methadongebruikers toegenomen, volgens Velema. "Een groot deel van deze jongens gebruikt drugs en drank."