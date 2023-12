PVV-nieuwkomer Willem Boutkan dacht op ‘veilige plek’ te staan, maar moet nu naar Den Haag

Willem Boutkan was PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Flevoland en dacht op een 'veilige plek' te staan. Tijdens de verkiezingsavond ontdekte hij thuis tot zijn stomme verbazing, al zappend op de bank, dat zijn partij 35 zetels kreeg in de exitpoll. En dat hij naar Den Haag moet.

Boutkan is één van de vele onverwachte nieuwkomers in de Tweede Kamer, afkomstig van de PVV-lijst. “Ik ben voor de PVV gekozen en ik sta op plek 30”, zegt Boutkan voor de camera van De Telegraaf. “Het was een complete verrassing, mijn vrouw en ik zaten op de bank naar de tv te kijken, mijn vrouw zappt over en ik zie uit m'n ooghoek 'exitpoll PVV 35'.”

Kees van Kooten-typetje?

Verbazing alom in huize Boutkan. “Het zou een veilige plek zijn, normaal gesproken. Maar dat was niet zo”, legt het kersverse Kamerlid uit. Hij zegt het formatieproces niet te volgen. “Nee, dat laat ik aan anderen over.”

De Flevolander heeft duidelijk een middagje mediatraining erop zitten, want op de vraag hoe zijn grote leider Geert Wilders het doet, antwoordt hij: “Daar doe ik geen uitspraken over, want dat ligt niet aan mij.” Hij noemt zichzelf een echte politicus, omdat hij 'al wat langer meeloopt'.