Inwoners Gaza worden ziek vanwege gebrek aan schoon drinkwater: “We hebben geen keus”

Er is een schrijnend gebrek aan veilig en schoon drinkwater in Gaza. Er is nauwelijks meer stromend water en veel inwoners kunnen de dure flessen drinkwater niet betalen. Gazanen hebben dan ook geen andere keus dan vervuild water te drinken, waardoor allerlei ziektes op de loer liggen.

Schrijnend gebrek aan veilig drinkwater

“We slaan het water dat we gebruiken om ons te wassen op in een vat dat we op de binnenplaats van het huis bewaren”, zegt Maha Hussaini, een journaliste en humanitaire hulpverlener in Gaza, tegen The Guardian. “We hebben op dit moment geen stromend water. Om ons te wassen, leggen we meestal waterflessen in de zon om het water te verwarmen, want ook kookgas hebben we niet.”

“De toegang tot water is beperkt omdat Israël de toegang heeft verhinderd tot de grootste ontziltingsinstallatie in Gaza, die voorheen 350.000 mensen van drinkwater voorzag”, legt het hoofd van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNWRA) Philippe Lazzarini uit aan de Britse krant.

Toename van huid- en darmziekten

Er is naast water ook een groot gebrek aan brandstof. “Als we heel weinig brandstof hebben, wat bijna altijd het geval is, kunnen we maar 4 liter water per persoon geven, ook al is de internationale standaard 15 tot 20 liter”, aldus het UNWRA. “Op dagen met weinig water, zien we al snel een toename van zowel huidziekten, omdat mensen zich niet meer wassen, als ook maag- en spijsverteringsziekten, omdat mensen drinken van vervuild water.”

Geen keus

“Ik ben me ervan bewust dat het niet helemaal schoon is, maar we hebben geen andere keuze”, legt Hussaini uit. “Het zou veilig moeten zijn om te drinken, maar toen we dat deden, kregen we symptomen zoals diarree, braken en koorts.”