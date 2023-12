Enorme bende in Ter Apel: drugsverslaafden, gore wc’s en asielzoekers die op een stoel moeten slapen

Het is een gigantische bende op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel vanwege de toenemende druk en het uitblijven van hulp van andere gemeenten. Uit een nieuw rapport van de GGD blijkt dat wachtruimten en wc's smerig zijn en dat aan opiaten en alcohol verslaafde 'veiligelanders' veel overlast veroorzaken. Ook drugshandel is een bekend probleem. De Inspectie Justitie en Veiligheid noemt de situatie ‘onveilig en onhoudbaar'.

Slapen op stoelen; geen screening op ziektes

EenVandaag bericht over een uitgelekt GGD-rapport waarin staat dat Ter Apel zo vol zit dat nieuw aangekomen asielzoekers elke nacht in zeer onhygiënische omstandigheden op stoelen en matrassen moeten overnachten in recreatieruimtes of wachtruimtes van immigratiedienst IND. “De wachtenden zijn niet gescreend op ziektes of tuberculose”, schrijft de GGD. “Het dicht op elkaar verblijven van de mensen en de weinige sanitaire voorzieningen kan risico op ziekte geven.”

Veel alcohol- en drugsverslaving onder 'veiligelanders'

Dixies 'ogen zeer vuil'; afvalbakken op wc's zijn overvol; matrassen worden niet gereinigd. Ook zijn er veel alleenstaande mannen die methadon gebruiken, wat 'onderlinge spanningen kan geven'. Een deel van de asielzoekers in Ter Apel kampt met drugs- of alcoholverslaving. Het gaat daarbij vaak om de zogenoemde veiligelanders: migranten uit veilige landen als Marokko of Algerije, die vrijwel geen kans maken op asiel in Nederland. Deze veelal jonge mannen zorgen voor een relatief groot deel van de overlast in Ter Apel en rond andere azc's.

Drugshandel

Verslavingszorg verstrekt op gezette tijden methadon aan verslaafden op het terrein van het aanmeldcentrum om om te gaan met ontwenningsverschijnselen. Hierna wordt het spul onderling verhandeld. Sowieso is drugshandel op meerdere azc's een bekend probleem.

'Onveilig en onhoudbaar'

De Inspectie noemt de situatie in Ter Apel 'onveilig en onhoudbaar'. “De brandveiligheid is er niet op orde, aan basale eisen van bed en bad wordt niet voldaan en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe. De Inspectie ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft”, staat te lezen in het rapport.

Roep om bijzondere bijstand

De overlast neemt hand over hand toe. “Het bewaken van de orde en veiligheid in het asielcentrum is niet of nauwelijks mogelijk. Binnen de hekken van het COA-terrein groeit het aantal incidenten en de ernst ervan met de dag. Een groep van zo’n 200 tot 250 asielzoekers zorgt er voor flinke overlast. De COA-medewerkers doen al maanden wat ze kunnen maar nu wordt bijna het onmogelijke van hen gevraagd.” De inspectie vraagt het Rijk om Ter Apel van ‘bijzondere bijstand te voorzien'.

'Beschamend'

“Ik vind het beschamend dat we niet meer hulp krijgen, dat de asielproblematiek met ook de overlast van dien, al jaren wordt afgewenteld op Ter Apel en zijn inwoners en de directe omgeving. Ik blijf hopen op een structurele oplossing, maar in de aanloop daarnaartoe alle ellende in Ter Apel neerleggen, dat kan niet”, zegt Burgemeester Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vandaag in het Dagblad van het Noorden.