Twee verdachten van aanval op Thierry Baudet zijn tweelingbroers

De twee verdachten van de aanval op Thierry Baudet zijn tweelingbroers van 15 jaar, meldt het Dagblad van het Noorden. Degene die verdacht wordt van het slaan met de bierfles is gisteren pas vrijgelaten.

De tweelingbroer werd een paar dagen na het incident op 20 november opgepakt, maar kwam na enkele dagen weer vrij. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

De raadkamer van de rechtbank heeft donderdag besloten ook de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte te schorsen. Hij wordt ervan verdacht dat hij de leider van Forum van Democratie op het hoofd sloeg met een bierfles tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Café The Cabin in hartje Groningen.

Baudet deelde zelf flesjes bier uit in de stampvolle kroeg.



Het is vrij uitzonderlijk dat minderjarige jongeren langer dan een paar dagen worden vastgehouden. Het OM gaf eerder aan dat het gaat om een ‘zware verdenking met forse maatschappelijke impact’. En dat er zorgen zijn over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.