Twee trouwe bondgenoten van Poetin kort na elkaar gedood in Moskou en Loehansk

Twee politieke vrienden van Poetin zijn woensdag binnen enkele uren van elkaar gedood, meldt het Amerikaanse Newsweek. Het gaat om Oleg Popov, een parlementslid van de door Rusland bezette Volksrepubliek Loehansk (LPR), en de voormalige Oekraïense politicus Illia Kivoe.

Kivoe werd enkele weken na de Russische invasie van Oekraïne uit het parlement gezet en verhuisde naar Rusland. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel voor verraad. Zijn levenloze lichaam werd doorzeefd met kogels teruggevonden in een buitenwijk van Moskou. Kiev heeft de aanslag opgeëist via de Oekraïense militaire inlichtingenwoordvoerder Andriy Yusov. "We kunnen bevestigen dat Kivoe klaar is", zei Yusov. “Een dergelijk lot zal andere verraders van Oekraïne overkomen, evenals de handlangers van het Poetin-regime.”

Enkele uren na de vondst van Kivoe's lichaam meldde de Russische media de dood van Oleg Popov, een parlementslid van de door Rusland bezette volksrepubliek Loehansk (LPR). “Als gevolg van een auto-explosie nabij het Avangard-stadion in Loehansk stierf onze collega Oleg Nikolajevitsj Popov, een plaatsvervanger van de Volksraad van de LPR en een lid van de Donbass Volksmilitie, die vanaf het begin opkwam voor de verdediging van de Republiek”, schreef parlementariër Yuri Yurov van de LPR.

Oekraïne heeft nog niet gereageerd op Popovs overlijden. Het is dus niet duidelijk of Kiev ook voor zijn dood verantwoordelijk is. Door Moskou gesteunde functionarissen zijn hun leven niet zeker. Met deze nieuwe aanslagen verliest Poetin wederom twee trouwe bondgenoten.