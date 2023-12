150.000 tot 181.000 euro per jaar: PVV-Kamerleden harken belastinggeld met (drie)dubbele baan

Vele nieuwe PVV-Tweede Kamerleden krijgen een vorstelijk salaris, volledig betaald uit publieke middelen, omdat zij het volk ook in een gemeenteraad of Provinciale Staten vertegenwoordigen. Kersvers Kamerlid Willem Boutkan maakt het echter wel heel bont. Hij verdient met al zijn publieke functies bijna net zoveel als de minister-president.

Hij combineert het Kamerlidmaatschap (127.790 euro) met de gemeenteraad van Almere (28.740 euro) én van de Provinciale Staten van Flevoland (25.000 euro). Dit is in totaal 181.500 euro bruto, slechts 5000 euro minder dan wat er op Rutte zijn loonstrookje prijkt, maar meer dan ieder ander op het Binnenhof. Hiermee steekt hij zijn baas Geert Wilders, die zo'n 138.000 euro aan salaris opstrijkt vanwege een fractievoorzitterstoeslag van 11,5 procent, ook stevig naar de kroon.

Multitaskende PVV'ers

Boutkan gaf gisteren nog aan dat hij erg verrast was dat zijn 30ste plek op de lijst genoeg was voor een zetel en dat hij helemaal geen trek had om naar Den Haag te gaan. "Het zou een veilige plek zijn, normaal gesproken. Maar dat was niet zo", zei hij tegen De Telegraaf. Ondanks dat is de PVV'er wel van plan om zijn drie banen met elkaar te gaan combineren.

De Flevolander is zeker niet de enige PVV'er die meer dan zijn baas gaat verdienen. Uit het register van nevenfuncties van de Tweede Kamer blijkt dat ook de leden Marco Deen, Marjolein Faber, Peter van Haasen, Hidde Heutink, Patrick van der Hoef, Jeanet Nijhof-Leeuw, Raymond de Roon, Martine van der Velde en Henk de Vree door hun bijbanen in de lokale politiek jaarlijks tussen de 150.000 en 175.000 euro bruto aan publieke gelden mogen bijschrijven.