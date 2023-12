PVV, VVD, NSC en BBB praten over drie struikelblokken: grondwet, inhoud en vorm kabinet

De kabinetsformatie moet beginnen met gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over drie mogelijke struikelblokken. Pas daarna heeft het zin om te gaan onderhandelen. Dit advies komt in het rapport van verkenner Ronald Plasterk te staan, zeggen ingewijden tegen de NOS.

Het eerste gesprek gaat over "rechtsstatelijkheid", waarin de bezwaren van NSC-leider Pieter Omtzigt tegen bepaalde delen uit het PVV-verkiezingsprogramma aan bod komen. Die gaan volgens hem in tegen de Grondwet en internationale verdragen, zoals een verbod op islamitisch onderwijs en een Nexit. VVD en BBB willen hier ook over praten.

Bij een tweede mogelijk struikelblok gaat het over de thema's die de partijen belangrijk vinden: liggen de prioriteiten niet te ver uit elkaar en kunnen de partijen het eens worden over wat er minstens op de onderhandelingsagenda komt te staan?

Het derde heikele punt is de vorm van het kabinet.