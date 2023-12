Een vrouw, zwanger van een kind dat niet levensvatbaar is, mag geen abortus in Texas en van god.

In de Amerikaanse staat Texas woedt een verhitte discussie over de zwangerschap van Kate Cox (31). De vrouw uit Dallas is twintig weken zwanger, maar recent werd vastgesteld dat de foetus leidt aan trisomie 18, een chromosoomafwijking die maakt dat het kind na de geboorte vermoedelijk niet levensvatbaar zal zijn. Het zou hooguit enkele dagen kunnen leven.

Cox wil daarom een abortus ondergaan, maar dat wordt verhinderd door de republikeinse openbare aanklager van de staat Texas, Ken Paxton. Hij staat bekend als uiterst rechts en bijzonder conservatief. Hij dankte zijn herverkiezing vorig jaar aan de steun uit conservatieve en religieuze hoek. En de god van de Amerikaanse republikeinen is tegen abortus, maar voor de doodstraf.

Texas is een van de staten met de strengste abortuswetgeving in de VS. Cox kwam daardoor niet in aanmerking voor een abortus, maar trok naar de rechtbank. Daar zegden haar advocaten dat ze afgelopen maand last van ernstige krampen en vochtverlies. De vrouw, die eerder al twee keizersnedes onderging, zou het risico lopen op ‘ernstige complicaties’ die haar leven en vruchtbaarheid zouden bedreigen.

De wetgeving in Texas laat uitzonderingen toe om de gezondheid van een zwangere vrouw te beschermen. Maar nu oordeelde een democratische rechter dat haar specifiek geval een vrijstelling verdiende.

Dat was echter buiten Paxton gerekend, die eerder al had gedreigd al wie bij de abortus zou helpen te vervolgen. Hij schreef brieven naar drie ziekenhuizen waar Cox’ dokters actief zijn waarin hij stelde dat hun patiënte niet zou hebben bewezen dat ze in een ‘levensbedreigende’ situatie verkeert of dat haar symptomen ‘het risico op overlijden’ in zich dragen, meldt CNN.

Hij vocht de uitspraak aan bij het Texaanse hooggerechtshof. Dat legde een ‘administrative stay’ op, wat neerkomt op een bevriezing van de uitspraak. Zolang die pauze wordt volgehouden - tot er een uitspraak van een hogere rechtbank - kan de ingreep dus niet plaatsvinden. Het gaf echter geen timing van wanneer die uitspraak zou volgen.

Maar voor Cox, die dus al twintig weken ver is in de zwangerschap, tikt de klok. ‘We vrezen dat uitgestelde rechtvaardigheid zal uitmonden in onthouden rechtvaardigheid’, stelde Molly Duane, een de advocate van Cox.