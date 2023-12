Premier Qatar vreest dat oorlog Gaza hele generatie radicaliseert

De premier van Qatar vreest dat een hele generatie in het Midden-Oosten radicaliseert door de bloedige oorlog in de Gazastrook. Premier Mohammed bin Abdulrahman al-Thani zei dit op het Doha Forum dat sinds 2003 jaarlijks wordt gehouden in de stad waar het forum naar is genoemd. Het voornaamste thema is dialoog en diplomatie.

De premier kreeg bijval van de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi die zei dat Israël met de aanvallen "een haat schept die de regio generaties lang zal tergen". Jordanië grenst aan Israël en de Palestijnse gebieden. Safadi meent dat Israël met de verwoestende aanvallen op Gaza "systematisch probeert de bevolking uit de kuststrook te verdrijven". Jordanië vreest dat het oplaaien van het geweld in de bezette Palestijnse gebieden die aan Jordanië grenzen, ook verdrijving van Palestijnen tot doel heeft.

Door de Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker 17.700 doden gevallen, maar gevreesd wordt dat veel vermisten onder het puin liggen. De voortdurende bombardementen hebben volgens hulporganisaties twee derde van de woningen verwoest of beschadigd. Circa 85 procent van de bevolking van 2,3 miljoen mensen is door de bombardementen ontheemd.