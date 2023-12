Varkensboer wordt voor 2,5 miljoen euro uitgekocht, wil in naburige gemeente uitbreiden

De gemeente Oisterwijk en de provincie Brabant betaalden de varkenshouders Sander en Niels de Rooij 2,5 miljoen euro om ze uit te kopen en de stikstofuitstoot te verminderen. De broers kregen een beroepsverbod, maar nu blijkt dat ze in de naburige gemeente Oosterhout een ander bedrijf uit willen breiden met 1700 varkens. En dat mag waarschijnlijk nog ook.

Varkensboeren miljoenen aan belastinggeld rijker

Het beroepsverbod geldt alleen voor Sander de Rooij, aangezien hij op papier de enige eigenaar was van het uitgekochte bedrijf. Het bedrijf in Oosteind staat ook op zijn naam, maar aangezien dat bedrijf al bestond vóór de uitkoopregeling, geldt het beroepsverbod daar niet voor.

De Rooij heeft al sinds 2016 een natuurvergunning op zak van de provincie voor het houden van 3320 varkens, maar hij vroeg tot op heden slechts een milieuvergunning aan voor één stal en zette daar 1620 varkens in. Nu wil hij een nieuwe stal bouwen voor 1700 extra varkens.

Omwonenden zitten in de stank

"Er is tijdens de onderhandelingen over de uitkoopregeling niet gesproken over andere ondernemingen van de familie", geeft een woordvoerder van de gemeente Oisterwijk toe in gesprek met Omroep Brabant. "We moeten de aanvraag volgens de regels behandelen, dus dat zullen we ook doen", aldus het gemeentebestuur van Oosterhout.