“We ze zullen uitroeien, de communisten, marxisten, fascisten die als ongedierte binnen de landsgrenzen leven”

“We zweren plechtig dat we ze zullen uitroeien, de communisten, marxisten, fascisten en radicaal-linkse misdadigers die als ongedierte binnen de landsgrenzen leven – die liegen, stelen en bedriegen bij verkiezingen, en tot álles in staat zijn, legaal of illegaal, om ons land te vernietigen.”

Een uitspraak van Hitler? Goebbels? Mussolini? Bosma? Wilders? Nee, van Donald Trump, vorige maand in een speech op campagne in New Hampshire.

Je tegenstanders landverraders noemen en beloven hen uit te roeien, en vooral dat woord ongedierte: zoals historici met concrete voorbeelden aantoonden, leek dit wel een imitatie van een toespraak van Hitler of andere nazikopstukken uit de jaren 30., constateert Het Nieuwsblad. Een uitschuiver was het niet. Ook nadat de pers op de gelijkenis had gewezen, bleef de uitspraak prominent op Trumps sociale media staan.

Trump wordt al jaren geregeld een fascist genoemd door demonstranten in de opgewonden sfeer van een betoging. Nu hebben ook commentatoren van mainstream media het in welafgewogen analyses over zijn ronduit fascistische taal. Trumps woordvoerder gooide extra olie op het vuur. “We zullen alle miserabele progressieven verpletteren die dat zeggen, zodra de president terugkeert naar het Witte Huis.”

De vooruitzichten van Trump in de rechtszaken die lopen zijn niet goed. Het zou een wonder zijn als hij ze allemaal wint