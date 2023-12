Wat Geert Wilders vindt van de Islam

Misschien zullen we de komende 4 jaar niet horen wat PVV-leider Geert Wilders vindt van de islam. Dat hoort vermoedelijk tot de standpunten die de ijskast in zijn. Daarom nog een reminder over zijn opvatting, in zijn eigen woorden, zonder filter.

"Friends, Islam is truly evil. The so-called Prophet Muhammad raped a young girl and gave slave girls to his henchmen. Islam is violence, hatred and barbarism by nature. It is incompatible with freedom”, says Netherlands' next PM Geert Wilders. pic.twitter.com/r21B0TKWW9