Ministerie huurde expert in om aardbevingsrisico te bagatelliseren

Omdat de gaswinning in Groningen moest doorgaan, huurde het ministerie van Economische Zaken bewust een expert in die de risico's van aardbevingen bagatelliseerde. Dat meldt Follow the Money, dat documenten bezit waaruit blijkt dat deze onderzoeker, de hoogleraar Ira Helsloot, niet ter zake kundig was en in nauw contact stond met het gaswinningsbedrijf.

Wat Groningers al tien jaar weten, is sinds de parlementaire enquête aardgaswinning ook buiten de provincie bekend: na de zwaarste aardbeving in 2012, veroorzaakt door gaswinning, regende het schademeldingen. Toch werd een jaar later nog een recordhoeveelheid van 53 kubieke meter gas gewonnen. Ondanks alle waarschuwingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De baten gingen voor de kosten - en voor de veiligheid van de bewoners, meldt FTM.

Ook in 2014 was de gaswinning nog steeds hoog. Henk Kamp (VVD), de toenmalige minister van Economische Zaken, was akkoord gegaan met een nieuw winningsplan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Deze joint venture van Shell en ExxonMobil stelde dat de risico's aanvaardbaar zouden zijn. De bezwaren van SodM waren weer terzijde geschoven.

Bij de goedkeuring van het winningsplan speelde een in opdracht van de minister uitgevoerd onderzoek een belangrijke rol: het rapport Redelijk en begrijpelijk Groninger aardbevingsbeleid van de onderzoeksgroep Crisislab, opgericht door risico-expert Ira Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.