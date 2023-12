Israël: leger vindt lichaam van 28-jarige gegijzelde in Gaza

Israëlische speciale eenheden hebben het lichaam teruggevonden van de gegijzelde Elia Toledano. De 28-jarige man werd door Hamas in de Gazastrook vastgehouden sinds de aanval op 7 oktober op Israël, zei het leger vrijdag in een verklaring.

Het leger zei dat een "identificatieprocedure" was uitgevoerd door medische functionarissen, militaire rabbijnen en forensische experts.

Toledano werd ontvoerd na een aanval van Hamas op een openluchtfestival in Re'im dat in een bloedbad was veranderd, zo meldden Israëlische media.

Er bevinden zich nog ruim 130 gijzelaars in Gaza.