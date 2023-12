Blut: Voormalig Trump-advocaat Giuliani veroordeeld tot 148 miljoen dollar schadevergoeding

Rudy Giuliani, voormalig advocaat van Donald Trump en voormalig burgemeester van New York, is veroordeeld tot ruim $148 miljoen (137 miljoen euro) voor smaad. Het bedrag is compensatie voor twee verkiezingsmedewerkers uit de Amerikaanse staat Georgia die daar de stembiljetten hebben geteld bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Giuliani beschuldigde de twee vrouwen, moeder en dochter, valselijk van verkiezingsfraude. Een federale rechter had hem al schuldig bevonden aan smaad, en de jury besliste nu over de straf. Giuliani kondigde een beroep aan. "De absurditeit van het bedrag onderstreept alleen maar de absurditeit van het hele proces." De twee vrouwen hadden slechts een aanklacht ingediend voor $ 43 miljoen.

De oud-burgemeester zegt geen geld meer te hebben na eerdere veroordelingen voor wangedrag namens Trump