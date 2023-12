Kardinaal Becciu (voormalig 2e man van het Vaticaan veroordeeld tot 5,5 jaar voor fraude

Kardinaal Angelo Becciu is door een Vaticaanse rechtbank veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf, 8000 euro boete en uitsluiting van openbare functies. De rechtszaak diende in een van de zalen van het Vaticaans Museum, die daarvoor geschikt was gemaakt.

Becciu was tot twee jaar geleden de tweede man in de Vaticaanse pikorde. Hij was daarin benoemd door paus Franciscus.

Deze onthief Becciu uit al zijn functies toen hij werd verdacht van het sjoemelen met vele miljoenen kerkgeld. Hij zou ook gelden hebben weggesluisd naar bedrijven van twee van zijn broers.

Becciu mocht zijn kandidaatstitel houden, maar verloor zijn stemrecht bij een conclaaf.

Het draait allemaal om het beheer van fondsen - ongeveer 650 miljoen euro - van de afdeling Algemene Zaken van het Staatssecretariaat, destijds onder leiding van kardinaal Angelo Becciu. Becciu kocht daarmee onder mee een peperduur pand in Londen.