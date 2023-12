Rudy Giuliani opnieuw aangeklaagd door medewerksters stembureau

Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en oud-advocaat van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, is maandag opnieuw aangeklaagd door twee medewerksters van een stembureau. Vorige week droeg een jury hem nog op de vrouwen 148 miljoen dollar (bijna 136 miljoen euro) te betalen, omdat hij hen valselijk had beschuldigd van sjoemelen met stembiljetten tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. De twee, een moeder en dochter uit Georgia, willen dat de rechter Giuliani verbiedt hen nog langer te belasteren.

In augustus oordeelde de rechter in Washington dat Giuliani de vrouwen onterecht beschuldigde en veroordeelde hem voor smaad en het toebrengen van emotioneel leed. Vorige week moest de jury de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. Voorafgaand aan en tijdens die zitting maakte Giuliani de vrouwen tegenover journalisten opnieuw zwart. Enkele uren na de uitspraak suggereerde hij bovendien in een interview met de zender Newsmax dat hij videobeelden bezat die bewezen dat de twee gefraudeerd hebben. Uit dat alles blijkt dat Giuliani "van plan is door te gaan met zijn campagne van laster en pesterij", staat in de nieuwe aanklacht. "Het moet ophouden."