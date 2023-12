Israël geeft details vrij over de ‘strategische tunnelroute’ van Hamas.

Het Israëlische leger kan het uitgebreide systeem van ondergrondse gangen in de Gazastrook slechts geleidelijk blootleggen. Het risico voor uw eigen grondtroepen bij ondergrondse operaties is zeer groot. De IDF (Israel Defense Forces) publiceert herhaaldelijk details over de ‘stad onder de stad’. Legerwoordvoerder Daniel Hagari rapporteert over een complex tunnelsysteem dat begint in het centrum van Gaza-stad. Dit deel van de ondergrondse infrastructuur werd blootgelegd nadat de Israëlische strijdkrachten onlangs een gebied op Hamas hadden veroverd.

Het centraal gelegen Palestinaplein speelt een cruciale rol. Van daaruit zouden “kantoren en appartementen van de politieke en militaire Hamas-leiding” ondergronds toegankelijk zijn geweest. Naast trappen zouden ook liften het mogelijk hebben gemaakt om af te dalen in het tunnelsysteem. Daar werden wapens, voedsel, waterleidingen en elektrische infrastructuur aangetroffen. “Op deze manier konden Hamas-terroristen ontsnappen en voor langere tijd in hun schuilplaatsen blijven”, zei Hagari. Het tunnelnetwerk werd gebruikt door hooggeplaatste functionarissen ‘om de operationele activiteiten van Hamas te controleren.’ De Hamas-leiders konden de tunnels ook gebruiken om het Al-Shifa-ziekenhuis te bereiken en een soort taxisysteem met ambulances te gebruiken, waarmee ze naar iedereen werd gebracht. delen van de Gazastrook. Niets van deze informatie kan onafhankelijk worden geverifieerd.

NB: al deze informatie komt uit Israelische bron en kan niet worden gecheckt