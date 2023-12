Amerika vraagt zich af: stinkt Donald Trump?

Ternding op X in de VS: #trumpsmells en #TrumpStinks.

Adam Kinzinger, een vooraanstaande Republikeinse politicus (en tegenstander van Trump) startte op X de discussie of Trump een wolk van lichaamsgeur om zich heen heeft hangen. Kinzinger, die Trump vaak ontmoette, zegt verbaasd te zijn dat mensen in de omgeving van Trump geen mondkapje dragen. Volgens hem is de lucht rond Trump niet te harden.

Anderen die Trump hebben ontmoet bevestigen de bewering van Kinzinger.

Dagen nadat de post van Kinzinger viraal ging, begon de hashtag #TrumpSmells trending te worden en dat is hij nog steeds.

Eén gebruiker deelde een reeks foto’s van mensen in de buurt van Donald Trump die zich schijnbaar ongemakkelijk voelen vanwege een nare geur.

Een ander deelde dezelfde foto van Mike Pence, gezien met voormalig president Donald Trump, en schreef: "Pence knows better than most"

Bovendien wordt een podcast met cabaretier Kathy Griffin die eerder dit jaar werd uitgezonden nu opnieuw gedeeld vanwege de opmerkingen die ze maakte over de stank rond Trump

Een ander zei: “#TrumpSmells like pig s---.”

Een woordvoerder van Trump geeft een typerend commentaar: “Adam Kinzinger liet een scheet op live tv en is een werkloze fraudeur is. Hij heeft zijn land te schande gemaakt en heeft geen respect voor anderen, omdat hij een verdrietig individu is niet heeft verwerkt hoe zijn ellendige leven is verlopen.”