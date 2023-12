Peiling De Hond: PVV schiet door naar 48 zetels, VVD verkuimelt tot 13

De trend die al zichtbaar was bij de verkiezingen is een maand later versterkt terug te zien in de peilingen. In de nieuwste peiling van Maurice de Hond haalt de PVV bijna een derde van de zetels, 47. Dat gaat helemaal ten koste van de VVD. Haalde Yesilgoz op 22 november nog 24 zetels, daarvan zijn er nu nog 13 over. De VVD zou daarmee een van de kleinere partijen horen. De winst van de PVV vergeleken met de verkiezingen - 11 zetels, is precies even groot als het verlies van de VVV, ook 11 zetels.