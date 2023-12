New York Times: Poetin wil vredesbesprekingen

De Russische president Vladimir Poetin heeft via diplomatieke kanalen laten weten dat hij bereid is te praten over een staakt-het-vuren in zijn bijna twee jaar durende oorlog tegen Oekraïne, dat schrijft de Amerikaanse krant ‘The New York Times’.

In het openbaar probeert Poetin uit te stralen dat hij graag door blijft vechten, maar dat is volgens de Times voor de bühne. Hij heeft het westen via de weinige kanalen die nog open zijn laten weten dat een bevriezing van de oorlog langs de huidige fronten voor hem bespreekbaar is. Dan zou hij dus genoegen nemen met veel minder dan hij wilde, toen de oorlog begon.

De houding van Poetin zou er op wijzen dat het minder makkelijk valt de oorlog voort te zetten dan Poetin wil laten merken.