Sigrid Kaag stopt als minister en wordt namens de VN verantwoordelijk voor wederopbouw Gaza

Sigrid Kaag stopt als demissionair minister van Financiën en vicepremier omdat ze voor de Verenigde Naties de wederopbouw van Gaza gaat coördineren. Dat meldt de vertrekkend bewindsvrouw op X. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dat ze op 8 januari stopt.

Kaag noemt het "eervol" dat VN-secretaris-generaal António Guterres haar heeft gevraagd voor de baan. Ze hoopt een bijdrage te leveren aan een "betere toekomst".

Demissionair premier Mark Rutte wenst Kaag succes met haar "cruciale en veeleisende opdracht". Hij laat op X weten dat hij ervan overtuigd is dat Kaag de kennis en ervaring heeft om de taak "als geen ander te vervullen". Rutte bedankte haar ook voor hun "hechte band" en goede samenwerking.

Formeel neemt Rob Jetten de taken van Kaag als minister van Financiën waar tot een opvolger is gevonden. Het werk zal in de praktijk worden gedaan door staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, maakt Rutte duidelijk.

Het zong al langer rond dat Kaag mogelijk aan de slag zou gaan bij de VN. Afgelopen weekend meldde RTL Nieuws al op basis van anonieme bronnen dat ze werd genoemd als kandidaat voor de functie.