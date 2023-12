Communistisch China heeft invloed op Nederlandse weekendscholen

De Chinese Communistische Partij heeft de afgelopen jaren aanzienlijke invloed en macht verkregen over 28 weekendscholen in Nederland. Gratis lesmateriaal, kampen voor leerlingen en cursussen voor leerkrachten. Experts stellen dat de CCP op deze manier probeert invloed en controle te houden op Chinezen in Nederland. Dat meldt Follow the Money (FTM).

Via het weekendonderwijs voorziet de Chinese overheid leerlingen van Chinese komaf van gratis lesmateriaal en instructieve vakanties. Hun leerkrachten en de schoolbestuurders krijgen les in door de Partij goedgekeurde pedagogische en didactische doelen. Voor adoptiekinderen uit China zijn er speciale 'erfgoed tours'.

De Stichting Chinees Onderwijs (SCON) is de spil in een web van 28 schooltjes die zich inzetten voor de verspreiding van de taal en cultuur, aldus FTM. Deze in Harderwijk gevestigde stichting wordt bijgestaan door de Chinese ambassade in Den Haag, en rapporteert rechtstreeks aan de propaganda-afdeling van het Centraal Comité van de Communistische Partij.