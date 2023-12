Deense koningin Margrethe treedt op 14 januari af na 52 jaar

Koningin Margrethe treedt op 14 januari af als koningin van Denemarken. Dat heeft de 83-jarige vorstin bekendgemaakt in haar eindejaarstoespraak. Zij heeft dan 52 jaar op de Deense troon gezeten.

Margrethe wordt opgevolgd door haar zoon Frederik. "Ik heb besloten dat dit het juiste moment is", aldus de koningin. "Op 14 januari 2024 - 52 jaar nadat ik mijn geliefde vader ben opgevolgd - zal ik aftreden als koningin van Denemarken."

Aanleiding voor het aftreden was onder meer de rugoperatie die Margrethe in februari onderging. "Het ging goed, dankzij het vakkundige zorgpersoneel dat voor mij zorgde. Uiteraard gaf de operatie ook aanleiding tot nadenken over de toekomst: of het tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten", aldus de koningin.

De koningin bedankt iedereen voor de "overweldigende warmte en steun" die ze de afgelopen jaren heeft ontvangen. "Dank aan de verscheidene regeringen, met wie het altijd de moeite waard is geweest om samen te werken, en aan het Deense parlement, dat mij altijd met vertrouwen heeft ontvangen."

Ook dankt ze de mensen die de koningin en haar familie hebben ontvangen bij evenementen. "De steun en hulp die ik door de jaren heen heb ontvangen, zijn doorslaggevend geweest voor het kunnen uitvoeren van mijn taak. Ik hoop dat het nieuwe koninklijke paar met hetzelfde vertrouwen en dezelfde genegenheid zal worden ontvangen als ik."