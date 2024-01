Omtzigt wil verbod bivakmutsen tijdens jaarwisseling

Pieter Omtzigt (NSC) roept op tot een verbod op het dragen van bivakmutsen tijdens de jaarwisseling. "Het verbod op gezichtsbedekkende kleding kan en moet dus uitgebreid worden voor de volgende jaarwisseling", schrijft hij op X. Hij reageert daarmee op het geweld tijdens de jaarwisseling, dat hij "onacceptabel" noemt.

De Mobiele Eenheid (ME) heeft onder meer in Poortugaal (Albrandswaard) tijdens oud en nieuw charges uitgevoerd tegen een groep jongeren die met bivakmutsen op vernielingen aanrichtten.

Omtzigt verwijst in zijn oproep naar het verkiezingsprogramma van zijn partij, waarin staat dat er in voetbalstadions een verbod moet komen op het dragen van "gezichtsbedekkende kleding", zodat "relschoppers" goed kunnen worden herkend. NSC wil daarnaast dat er wordt onderzocht of een dergelijk verbod ook tijdens wedstrijden buiten het stadion kan worden ingevoerd en bij demonstraties "waarbij wanordelijkheden worden verwacht", zo staat in het verkiezingsprogramma.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon vindt dat er strengere straffen moeten worden ingevoerd "voor illegale knallers; het zijn wapens", reageert ze op X. Daarnaast wil de liberaal dat er een taakstrafverbod komt voor mensen die met oudjaar hulpverleners belagen en mishandelen. Dat "kan en mag nooit normaal worden", vindt Michon.

Kamerlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren pleit op X nogmaals voor een landelijk vuurwerkverbod. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas ziet daar niets in. Nederland kampt volgens haar met een "ernstig gedragsprobleem. Dát moet keihard worden aangepakt. Vuurwerkverbod lost het gedragsprobleem niet op", zegt ze op X. Wel steunt de partij het pleidooi van de politievakbonden om tot een actieplan te komen en daarover snel met elkaar aan tafel te gaan.

Eerder maandag haalden ook demissionair ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en PVV-leider Geert Wilders op X fel uit naar mensen die politieagenten en hulpverleners tijdens de jaarwisseling hebben belaagd en mishandeld. Zij kwamen niet met mogelijke oplossingen om het tij te keren.