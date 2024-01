Rijk werkt openbaar vervoer van steden tegen

In zowel Amsterdam als Rotterdam staan ambitieuze ov-plannen door het ontbreken of intrekken van rijksbijdragen onder druk. "Het Rijk remt gemeenten af, dat is dom", zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor in het AD. "Er moet echt een landelijke visie op mobiliteit komen. We moeten nu een plan maken voor de komende tientallen jaren. Daar is wel lef voor nodig."

Amsterdam ligt op ramkoers met het Rijk over de verlenging van de Noord/Zuidlijn. Het demissionaire kabinet heeft een eerder toegezegde bijdrage van 1,7 miljard euro geschrapt vanwege geldtekort. In Rotterdam heeft het stadsbestuur onlangs gekozen voor een derde stadsbrug, waar auto's overheen kunnen. Het college had eigenlijk voorkeur voor een metrotunnel, maar dan zou het honderden miljoenen euro's aan rijksbijdrage mislopen.

Het tekent volgens FNV Spoor het 'kortetermijndenken' aan het Binnenhof. "Het vroemvroembeleid is bijna een godsdienst", zegt Janssen. "Er moet echt worden geïnvesteerd in een robuust, betrouwbaar en fijnmazig openbaarvervoernetwerk. Maar omdat investeren in het ov pas over tien jaar zichtbaar wordt, zijn ze misschien bang dat het nu stemmen kost." Zowel de verlenging van de Noord/Zuidlijn als een nieuwe Rotterdamse metrolijn betalen zich volgens hem op langere termijn uit.