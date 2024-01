Politie wil vuurwerkverbod

Alleen een landelijk vuurwerkverbod helpt om rellen, schade en gewonde agenten tijdens de jaarwisseling enigszins te voorkomen. Dat zegt Frank Paauw, korpschef van Amsterdam en landelijk verantwoordelijk voor het voorkomen van geweld tegen de politie bij de NOS.

"De incidenten die we tegenkomen hebben altijd te maken met het afsteken van vuurwerk", zegt Paauw. "Het creëert een sfeer van wetteloosheid." Het optreden van agenten wordt bemoeilijkt doordat zij niet kunnen zien of er sprake is van legaal of illegaal vuurwerk.

"We zijn toe aan een kentering", zegt Paauw, die een oproep doet aan de politiek. "We krijgen altijd heel veel sympathie na de jaarwisseling en er wordt veel schande van gesproken, maar dan houdt het op. Een vuurwerkverbod zal écht helpen."