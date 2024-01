Deze voormalige Sovjetstaat staat homohuwelijk als eerste toe: “Breuk met oude Rusland”

Sinds 1 januari mogen stellen van hetzelfde geslacht officieel met elkaar trouwen in Estland. De wetswijziging is een unicum onder voormalige Sovjetlanden en pas het tweede Oost-Europese land waar dit is gebeurd (naast Slovenië). Ook mogen koppels van hetzelfde geslacht nu kinderen adopteren. Estland beweegt hiermee verder weg van Rusland, en dichter naar Europa toe.

Echte bruiloft

De 24-jarige lerares Marielle Tuum uit de Estse hoofdstad Tallinn heeft de komende herfst een trouwerij gepland met haar vriendin, met al hun familie en vrienden erbij. "Ik ben heel blij dat ik thuis een echte bruiloft kan houden en daar niet voor naar een ander land hoef", zegt Tuum tegen The Guardian. "Dat zou minder betekenis hebben."

"Dit is een beslissing die niemand iets ontneemt, maar die velen iets belangrijks geeft. Iedereen zou het recht moeten hebben om te trouwen met de persoon van wie hij houdt", zei de trotse Estse premier Kaja Kallas toen de wet in juni 2023 werd aangenomen.

Jongere vs oudere generaties

Van de Estse jongeren tussen de 20 en 29 jaar oud was 75 procent voor het homohuwelijk. "Over het algemeen zien we dat de mensen die tegen gelijke rechten zijn vaak mensen zijn van 50 jaar en ouder, die naar school gingen in het Sovjettijdperk", zegt onderzoeker Merili Arjakas. Homoseksualiteit was in de Sovjettijd strafbaar. "Jongere generaties, die zijn opgegroeid in 'de vrije wereld', zien homoseksualiteit daarentegen vaak niet als een probleem."

De oorlog in Oekraïne lijkt de wetswijziging te hebben versneld, omdat Estland zich wil afzetten tegen Rusland. Zo verklaarde de politicus Eduard Odinets dat deze stemming 'ons in staat stelt om voor eens en voor altijd te breken met de ideologie en waarden van het Sovjettijdperk'.

Lange weg te gaan

Toch is er nog een lange weg te gaan in de Baltische staat wat betreft homo-emancipatie. Liefst 38 procent van de Estlanders vond homoseksualiteit in 2023 nog steeds onacceptabel. Ter vergelijking: In Nederland vond in 2020 92 procent van de bevolking homoseksualiteit acceptabel.