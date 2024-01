Wybren van Haga vindt wachtgeld bij nader inzien heel fijn

Hij was er altijd fel tegen: wachtgeld voor politici. Die moesten van hem allemaal meteen in de WW. Vooral linkse types als Frans Timmermans. Maar nu hij niet herkozen is als Kamerlid denkt Van Haga er helemaal anders over.

„Ik vind het nog steeds schandalig dat die regeling bestaat”, zegt hij tegen De Telegraaf. „Als je ervoor kiest om de politiek in te gaan, en je raakt je baan kwijt, dan is dat tough shit. Maar dan zou je onder dezelfde regeling moeten vallen als iedere Nederlander: eerst een WW-uitkering en dan in de bijstand.”

„Maar blijkbaar heeft de politiek besloten om wachtgeld uit te keren. Ik ben nog steeds principieel tegen. Maar als ik het weiger, geeft de overheid het uit aan immorele dingen, zoals het uitroken van boeren, het verplicht stellen van warmtepompen en de oorlog in Oekraïne. Ik bepaal liever zélf waar het naartoe gaat. Bovendien heb ik genoeg belastinggeld betaald in mijn leven”, aldus Van Haga.