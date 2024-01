Tsjetsjeense dictator Kadyrov dreigt familieleden van criminelen te doden: “We moeten bloedwraak nemen”

De brute Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov (47) wil familieleden van voortvluchtige criminelen voortaan gaan executeren. “Als we de dader niet kunnen vinden, dan gaan we zijn of haar familie wel zoeken. We moeten onze bloedwraak nemen.”

Tsjetsjenië is een autonome deelrepubliek van de Russische Federatie, gelegen in de Noordelijke Kaukasus, waar Kadyrov al sinds 2007 met ijzeren hand heerst. Hij beval de politie tijdens een vergadering met officieren van het Tsjetsjeense ministerie van Binnenlandse Zaken en de Russische Nationale Garde 'extreem waakzaam' te zijn gedurende de feestdagen, die in Rusland van 1 tot 8 januari gevierd worden.

Onheugelijke tijden

“Elke aanslag op iemands leven zal ook een impact hebben op de familieleden van de dader”, zei Kadyrov, die een video van de vergadering op Telegram deelde. “Als we de dader niet vinden, zullen we niet blijven zoeken. Maar we zullen zijn of haar familie zeker vinden. Zoals het in onheugelijke tijden een gewoonte was: als iemand een misdaad begaat en we die persoon niet kunnen vinden, wordt de broer of vader van de dader vermoord.”

Bloedwraak nemen

Volgens Kadyrov is het niet voldoende dat familieleden van misdadigers de banden met hen verbreken: “Het verstoten van criminele familieleden is niet effectief tot we onze bloedwraak hebben genomen."