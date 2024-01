Britse ministerie van Defensie: “Front in Oekraïne zit muurvast”

Er zit nauwelijks beweging in de loopgravenoorlog in het oosten en zuiden van Oekraïne, meldt het Britse ministerie van Defensie in een update over de strijd op X. Er zijn ondanks kleine Russische offensieven geen grote doorbraken te noteren.

Vooral in de Oblast Donetsk bij Bachmoet en bij Avdiivka woedt een felle strijd met vele doden en gewonden aan beide kanten, maar het front lijkt muurvast te zitten.

Patstelling

Ook aan de oevers van de rivier de Dnjepr bij het dorp Krinki in het zuiden van Oekraïne is een patstelling ontstaan, al heeft Oekraïne daar wel een bruggenhoofd weten te slaan, die ze tot op heden met succes verdedigen.

Kijk op de BBC-website voor een overzicht van de verschillende fronten en gevechten die op dit moment in Oekraïne plaatsvinden.