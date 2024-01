“Enorme voorraad Chinese wapens gevonden bij Hamas in Gaza”

Het Israëlische leger meldt een immense hoeveelheid wapens van Chinese makelij te hebben gevonden bij Hamas in Gaza. De ontdekking zet de diplomatieke relaties tussen Israël en China op scherp, omdat ze vrezen dat Peking actief heeft meegewerkt aan de wapenlevering.

Zeer geavanceerde explosieven

Het gaat onder meer om aanvalsgeweren, granaatwerpers en communicatie- en afluisterapparatuur. “Dit is wapentuig en communicatietechnologie van topklasse. Het gaat om materieel waarover Hamas niet eerder beschikte, met zeer geavanceerde explosieven die nog nooit eerder daar zijn aangetroffen en vooral niet op zo’n grote schaal”, zegt een Israëlische bron tegen de Britse krant The Telegraph.

Wist China ervan?

“De vraag is natuurlijk of de Chinezen wisten dat het wapentuig naar Hamas ging of kwam het via een derde partij zoals Iran?” vraagt defensie-expert Patrick Bury zich af. “Je hebt het over wat in wezen moderne professionele infanterie-uitrusting is. De doeltreffendheid van Hamasstrijders kan aanzienlijk worden verhoogd met een dergelijke uitrusting.”

Iran

“Als het om een grote hoeveelheid gaat, is er wellicht een staat bij betrokken en die staat is hoogstwaarschijnlijk Iran. Het zou kunnen gaan om wapens en uitrusting die Iran van China heeft gekocht en die bij Hamas terecht zijn gekomen. Er zijn andere mogelijke actoren, maar dat is veel minder waarschijnlijk,” meent de voormalige NAVO-analist. “China zal het niet leuk vinden dat de Iraniërs dit doen met hun uitrusting. Het vertrouwen tussen beide partijen krijgt dan een deuk.”

China is druk bezig zijn invloed uit te breiden in het Midden-Oosten, en ondermijnt hiermee de macht van aartsrivaal de Verenigde Staten, die pal achter Israël blijven staan. De bloeiende diplomatieke banden tussen Israël en China zijn in de nasleep van de Hamasaanvallen van 7 oktober en de al drie maanden durende oorlog in Gaza ernstig bekoeld geraakt.