In de staat Illinois is het gewoonte dat presidentskandidaten een eed tekenen waarin ze beloven dat ze nooit omverwerping van de regering zullen bepleiten. Oud-president Donald Trump tekende de eed in 2016 en 2020. Maar dit jaar laat hij verstek gaan.

Het was afgelopen zaterdag drie jaar geleden dat het Capitool in Washington D.C. werd bestormd, de opstand waarvoor Trump is aangeklaagd vanwege aanzetten tot geweld. “Gedurende de hele geschiedenis van ons land hebben presidenten hun hand op de Bijbel gelegd en gezworen de grondwet van de Verenigde Staten te beschermen en te handhaven”, aldus Bidens campagnewoordvoerder Michael Tyler.

“Maar Donald Trump kan zichzelf er niet toe brengen een stuk papier te ondertekenen waarin staat dat hij geen pogingen zal ondernemen om onze regering omver te werpen. We weten dat hij bloedserieus is, want drie jaar geleden probeerde hij precies dat te doen, maar hij slaagde daar niet in”, schrijft WBEZ Chicago.

Ondertussen houdt de Republikein in Iowa een onzinbetoog over defecte magnetische liften en een kostenpost van miljarden dollars die volgens hem niet nodig zou zijn geweest. “Dit is wat ik weet over magneten: pak een glas water, gooi het eroverheen en ze doen het niet meer. Waarom hebben ze de John Deere-mensen niet uitgenodigd. Ik vind de John Deere-werknemers geweldig. Jullie niet?”

X-gebruikers maken ondertussen duidelijk dat magneten hun krachten behouden onder water, en dat magnetische velden niet hetzelfde zijn als elektrische systemen.