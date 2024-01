Noodkreet van Groningse burgemeesters: “Asielcrisis wordt willens en wetens in stand gehouden door Den Haag en andere gemeenten”

De Groningse Commissaris van de Koning René Paas heeft samen met de negen Groningse burgemeesters een boze brief geschreven aan minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Ze stellen dat een ‘té groot deel van Nederland’ van de problemen met de opvang van asielzoekers in Groningen wegkijkt. De Rijksoverheid lijkt gedane beloftes ‘al vergeten bij het verlaten van de provincie'. “Er is sprake van pure onwil, niet van overmacht”, schrijven ze.

Hart onder de riem

Met de actie willen ze hun collega-burgemeester Velema van Westerwolde steunen, die al twee jaar kampt met een overvol aanmeldcentrum in Ter Apel en alle sociale problemen die hieromheen spelen. “Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat dit in ons land kan gebeuren”, aldus de commissaris en burgemeesters.

“Kwestie van willen, niet van kunnen”

“We hebben te maken met een situatie die naar onze overtuiging willens en wetens in stand wordt gehouden door het (demissionaire) kabinet, de landelijke volksvertegenwoordiging die elkaar in de greep houdt en het merendeel van de gemeenten in het land”, staat er in de brief. “Na de Tweede Kamerverkiezingen lijkt een oplossing verder weg dan ooit. Het beperken van de zogenaamde ‘instroom’ is weliswaar politiek het thema voor de nabije toekomst, het opvangen van asielzoekers die zich nu al in ons land bevinden is nu de plicht van onze samenleving. Een samenleving die zich van oudsher sterk maakt voor vrede en veiligheid.”

“Limiet is bereikt”

De situatie gaat ten koste van de leefbaarheid in Ter Apel en de hele noordelijke provincie, de limiet is bereikt volgens de bestuurders. “We hebben vele gesprekken gehad met het ministerie, over onder andere de behoefte aan meerdere aanmeldcentra in het land; we hebben hulp gevraagd aan Defensie, we hebben keer op keer aan de politiek uitgelegd wat de schrijnendheid van de situatie in het opvangcentrum was en is. Echter dit heeft niet geleid tot een veranderde situatie.”