Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stopte dit najaar

Ahmed Aboutaleb stopte afgelopen najaar als burgemeester van Rotterdam. In een kort aan de gemeenteraad schrijft hij dinsdag dat het na ruim 15 jaar tijd is om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.

De burgemeester begon in 2021 aan zijn derde termijn. Voor burgemeesters duurt een termijn 6 jaar. Zijn derde termijn maakt hij niet af. Hij stopt later dit jaar.In zijn toespraak zei Aboutaleb dat hij afgelopen zomer heeft gepraat met de Commissaris van de Koning om het hem te laten weten. Hij zegt ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen stoppen. Ook vertrekt hij pas in de loop van dit jaar, na de zomer, om de raad de tijd te geven een nieuwe burgemeester te zoeken.