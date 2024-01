Wie van de hoofdrolspelers in deze formatieronde scoort het beste als mogelijke premier?

Informateur Ronald Plasterk voert op dit moment gesprekken met de partijleiders en secondanten van de vier onderhandelende partijen (PVV, VVD, NSC, BBB) op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Wie van de hoofdrolspelers in deze formatieronde ligt het best bij het volk als mogelijke premier?

“Plasterk scoort relatief hoog als mogelijke premier: 47% zou hem acceptabel vinden, blijkt uit onderzoek van ons RTL Nieuwspanel. We legden kiezers deze 5 mogelijke kandidaten voor en vroegen van ieder hoe acceptabel hij of zij was als premier”, schrijft Gijs Rademaker op X.

De informateur houdt Omtzigt (44%), Wilders (42%), Yesilgöz (33%) en Keijzer (30%) achter zich in de peiling. Uiteraard zijn dit niet de enige kandidaten; er kan ook iemand anders vooruitgeschoven worden als minister-president.