Iedereen wil van X af, maar Wilders noemt het een ‘leuk, vrij platform’

Elon Musk is allang geen geniale ondernemer meer. De gevallen Tesla-oprichter blijkt vooral een racist met een drugsprobleem en met zijn platform X is het al niet veel beter gesteld. Ondertussen vond PVV-leider Geert Wilders het nodig om het voormalige Twitter de hemel in te prijzen.

De afgelopen week besloot KRO-NCRV te stoppen met X, nadat de deelname van Akwasi aan De Slimste Mens leidde tot "aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen op X”. Steeds meer media overwegen het voorbeeld van de omroep te volgen.

Geert Wilders, die zich midden in formatietijd, toch van zijn zogenaamd milde kant wil laten zien, kon het niet laten om zijn ware gezicht te tonen. Hij feliciteerde Elon Musk met zijn 'leuke, vrije' platform. "Stop criticizing X”, schreef Wilders gisteravond. "X is freedom. X is interaction X is debate. X is fun. Compliments to @elonmusk.”