Extinction Rebellion gaat ring A10 Amsterdam opnieuw blokkeren: “Hé ING, stop fossiele financiering”

Extinction Rebellion gaat op zaterdag 24 februari vanaf 12:00 uur opnieuw de A10 ter hoogte van het voormalig ING-hoofdkantoor De Schoen in Amsterdam blokkeren. Ze eisen dat ING direct gaat stoppen met 'alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie'.

ING liet onlangs weten nog zestien jaar door te gaan met het financieren van olie- en gaswinning. Reden genoeg voor XR om wederom de ringweg op te gaan. “De afgelopen weken hebben we een voorproefje gekregen van de wateroverlast die ons te wachten staat als grote financiële instellingen als ING doorgaan met fossiele financiering”, zegt XR-woordvoerder Let de Jong.

“Daardoor waren ook snelwegen niet begaanbaar. Laat één ding duidelijk zijn: wij stoppen niet zolang ING volhardt in zijn vernietigende financieringsbeleid. De bank is van plan nog zestien jaar door te gaan met het financieren van de fossiele industrie en is daarmee een van de aanjagers van de klimaat- en ecologische crisis. ING’s financieringsbeleid is onacceptabel en we zijn woedend dat dit niet is gestopt, de schade die ING aanricht is enorm. Daarom staan wij op zaterdag 24 februari om 12:00 uur opnieuw op de A10. We verwachten een veel hogere opkomst dan vorige keer”, aldus een strijdbare De Jong.