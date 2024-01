Bouterse moet zich vrijdag melden bij gevangenis Suriname

De Surinaamse oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse en vier andere veroordeelden moeten zich vrijdag melden bij een Surinaamse gevangenis. Dat bevestigt het Surinaamse Openbaar Ministerie. Bouterse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. De andere ex-militairen kregen vijftien jaar.

In Fort Zeelandia in Paramaribo werden vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire bewind geëxecuteerd. Het proces dat in 2007 begon, kwam op 20 december 2023 ten einde met het finale vonnis van het Hof van Justitie in de hogerberoepszaak die de vijf veroordeelden hadden aangespannen. Advocaat Irvin Kanhai, die Bouterse de afgelopen zestien jaar heeft verdedigd, heeft geen gratieverzoek ingediend bij de Surinaamse president Chan Santokhi.

Een nieuw advocatenteam probeerde maandag alsnog om de uitvoering van het vonnis te voorkomen, via een verzoek aan het Openbaar Ministerie. De procureur-generaal heeft dat verzoek afgewezen. Het advocatenteam eist meer uitleg over dat besluit. Ondertussen heeft de advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, veiligheidsdiensten gevraagd om alert te zijn. Hij heeft aanwijzingen dat er mogelijke onlusten op komst zijn, zei hij woensdag tegen het Surinaamse radiostation Radio ABC.

Het is nog niet duidelijk of Bouterse van plan is om zich vrijdag bij de gevangenis te melden. Volgens het OM is het bevel om op te komen dagen overhandigd aan de vier andere veroordeelden, maar "de huisgenote van Bouterse" zou tot tweemaal toe hebben geweigerd om die in ontvangst te nemen. Zijn advocaat was ook twee keer niet op komen dagen bij gesprekken over hoe de vonnissen uitgevoerd kunnen worden.

In Suriname is verdeeld gereageerd op de veroordeling van Bouterse. Zijn aanhangers publiceerden dinsdag een stuk in de Suriname Herald waarin ze stellen dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen en dat het een politiek gemotiveerde uitspraak zou zijn geweest.