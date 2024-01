Russische oorlogsjournalist en Kremlin-criticus (39) dood langs snelweg gevonden

Journalist en politiek commentator Alexander Rybin (39) zwoer een groot corruptieschandaal in het door Rusland bezette Marioepol in Oekraïne aan de kaak te stellen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Zijn levenloze lichaam werd deze week gevonden op een parkeerplaats langs een snelweg bij Sjachty in de Russische regio Rostov.

'Enorme corruptie'

De oorlogsjournalist bekritiseerde het regime van Poetin vanwege de trage wederopbouw van de kapotgeschoten havenstad Marioepol. “Er is hier gigantisch veel geld. Mijn persoonlijke indruk - ik beschuldig niemand ergens van - is dat er gigantisch veel corruptie gaande is in Marioepol”, vertelde hij op 30 december vanuit de bezette stad.

Eerder steunde Rybin nog de annexatie van de Donbas-regio in Oekraïne, maar hij kon zijn ogen niet sluiten voor de 'enorme corruptie' bij de wederopbouw van Marioepol en beloofde om met meer details te komen in een live-uitzending op mediaplatform Rabkor na zijn terugkeer naar Moskou.

'Hartfalen'

Moskou haalde hij niet meer. Volgens de Russische staatsmedia is hij overleden aan hartfalen en zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Rybin is de laatste in een lange reeks mysterieuze sterfgevallen onder Russische journalisten, mediafiguren, politici en zakenmensen. Het Kremlin treedt keihard op tegen personen met afwijkende meningen, waarbij ook familie en vrienden niet veilig zijn.